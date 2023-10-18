محمود نصر في المستشفى بسبب ستيفاني عطالله! (صورة)

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يواصل مسلسل "كريستال" جذب المشاهدين إلى أحداثه المشوقة، والتي يتابعها الجمهور العربي عن كثب، على الرغم من أن معظم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، يعرفون نهاية المسلسل المعرب عن المسلسل التركي "حرب الورود".وتصاعدت أحداث مسلسل "كريستال" في حلقته الثمانين التي عرضت يوم أمس، حيث شهدت الحلقة دخول "فاي، ستيفاني عطالله" بمشادة كلامية مع حبيبها السابق "جواد، محمود نصر" لينتهي الأمر بطعنه بالسكين عن طريق الخطأ، بعدما رفضت الحديث معه عن السبب الذي جعلها تعود لقصر عائلة "كرم".وتدخل "عليا - باميلا الكيك" إلى القصر، وتشاهد الواقعة بعينها، لتنقل "جواد" مسرعة إلى المستشفى، وسط تفكيرها بطريقة تبرئة "فاي" من الحادثة، من أجل مشاعر شقيقها "باسل - خالد شباط" الذي اقترب موعد وفاته بحسب الأطباء.