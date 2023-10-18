Advertisement

فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تسعى لتبني طفل فلسطيني

Lebanon 24
18-10-2023 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1119733-638332510217563856.PNG
Doc-P-1119733-638332510217563856.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ناشدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي مساعدتها في الوصول إلى طفل فلسطيني، شهد الأحداث المؤلمة التي وقعت في قطاع غزة.

وشاركت هيا، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، فيديو لطفلين فلسطينيين، أولهما لا يتجاوز عمره الـ4 أعوام، ظهر فيه وهو يرتجف من أصوات استهداف مستشفى المعمداني، ويقول: "كنت نايم صحيت على صوت القصف.. أنا خايف"، ثم بدأ الطبيب بتهدئته.
Advertisement

أما الثاني فقد ظهر وهو يبكي والده بحرقة أثناء تشييعه، ويقول: "لا تتركتي يا بابا.. الله يصبرني". وأرفقت الفيديو بتعليق أبدت فيه رغبتها بتبني الطفل، قائلة: "عطوني والله العظيم أخده".

وأكدت أنها ستعيده لعائلته عند معرفة مكانهم: "أقسم بالله إذا لقوا أهله أرجعه".

وحصد الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي هيا الشعيبي، إذ أعرب عدد كبير منهم عن تعاطفهم البالغ مع الطفل، كما أبدى أحدهم رغبته بتبنيه. (فوشيا) 

المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:54 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-10-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:20 | 2023-10-18
11:00 | 2023-10-18
08:00 | 2023-10-18
04:05 | 2023-10-18
04:04 | 2023-10-18
02:33 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24