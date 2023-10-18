فنانة شهيرة تسعى لتبني طفل فلسطيني

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ناشدت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي مساعدتها في الوصول إلى طفل فلسطيني، شهد الأحداث المؤلمة التي وقعت في قطاع غزة.وشاركت هيا، عبر حسابها الرسمي على "انستغرام"، فيديو لطفلين فلسطينيين، أولهما لا يتجاوز عمره الـ4 أعوام، ظهر فيه وهو يرتجف من أصوات استهداف مستشفى المعمداني، ويقول: "كنت نايم صحيت على صوت القصف.. أنا خايف"، ثم بدأ الطبيب بتهدئته.أما الثاني فقد ظهر وهو يبكي والده بحرقة أثناء تشييعه، ويقول: "لا تتركتي يا بابا.. الله يصبرني". وأرفقت الفيديو بتعليق أبدت فيه رغبتها بتبني الطفل، قائلة: "عطوني والله العظيم أخده".وأكدت أنها ستعيده لعائلته عند معرفة مكانهم: "أقسم بالله إذا لقوا أهله أرجعه".وحصد الفيديو تفاعلاً كبيراً من قبل متابعي هيا الشعيبي، إذ أعرب عدد كبير منهم عن تعاطفهم البالغ مع الطفل، كما أبدى أحدهم رغبته بتبنيه. (فوشيا)