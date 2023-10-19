تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)

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انتشرت مقابلة للإعلامي المصري باسم يوسف مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، ناصر خلالها الفلسطينيين، مساء الثلاثاء الماضي.وحققت مداخلة يوسف، الذي يعيش في أميركا منذ سنوات، تفاعلاً واسعاً في مصر والعالم العربي، وتصدر بسببها قائمة الأكثر بحثاً على موقع غوغل بجانب ترند موقع "إكس" أمس الأربعاء.وتقمص يوسف خلال المداخلة، شخصية مواطن إسرائيلي مخاطباً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووجه إليه أسئلة اعتبرها متابعون "محرجة"، من بينها "متى تتوقف عن القتل؟".وذكر باسم خلال المقابلة أنه "شاهد مقابلة مع سفير إسرائيلي سابق في الولايات المتحدة قال فيها إن الحل لهؤلاء الفلسطينيين هو التوجه إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك مؤقتاً، وهنا غمز باسم بعينه، كما اعتاد في برنامجه الساخر "البرنامج" عقب ثورة كانون الثاني المصرية 2011، ثم استكمل باسم كلام السفير ساخراً... حتى نبني غزة ومن ثم ندعوكم مجدداً للعودة إليها، قبل أن يعقب بلفظ مصري شعبي (غير لائق)".واستكمل يوسف مداخلته: "لقد رأينا هذا الفيلم من قبل". وأشار إلى "عدد الشهداء الذين يسقطون يومياً في قطاع غزة، وقارنهم بمن يسقطون في إسرائيل"، مؤكداً أنه "لم يستطع الاطمئنان على أفراد عائلة زوجته في غزة".واستخدم يوسف عبارة "أحا" المصرية كوسيلة للتعبير عن الخلاف والتشكيك، ما يعني أن التاريخ قد أظهر بالفعل تأثير هذا النزوح. وكان المقصود من هذا المصطلح تذكير المشاهدين بالنكبة الفلسطينية الطويلة الأمد، والتي ترمز إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأملهم الدائم في العودة، والذي امتد لأكثر من 75 عاما.(الشرق الأوسط)