24
o
بيروت
27
o
طرابلس
30
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
21
o
النبطية
19
o
زحلة
19
o
بعلبك
26
o
بشري
24
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
19-10-2023
|
00:07
A-
A+
A+
A-
انتشرت مقابلة للإعلامي المصري باسم يوسف مع المذيع البريطاني الشهير بيرس مورغان، ناصر خلالها الفلسطينيين، مساء الثلاثاء الماضي.
وحققت مداخلة يوسف، الذي يعيش في أميركا منذ سنوات، تفاعلاً واسعاً في مصر والعالم العربي، وتصدر بسببها قائمة الأكثر بحثاً على موقع غوغل بجانب ترند موقع "إكس" أمس الأربعاء.
Advertisement
وتقمص يوسف خلال المداخلة، شخصية مواطن إسرائيلي مخاطباً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووجه إليه أسئلة اعتبرها متابعون "محرجة"، من بينها "متى تتوقف عن القتل؟".
وذكر باسم خلال المقابلة أنه "شاهد مقابلة مع سفير إسرائيلي سابق في الولايات المتحدة قال فيها إن الحل لهؤلاء الفلسطينيين هو التوجه إلى أرض سيناء الواسعة والعيش هناك مؤقتاً، وهنا غمز باسم بعينه، كما اعتاد في برنامجه الساخر "البرنامج" عقب ثورة كانون الثاني المصرية 2011، ثم استكمل باسم كلام السفير ساخراً... حتى نبني غزة ومن ثم ندعوكم مجدداً للعودة إليها، قبل أن يعقب بلفظ مصري شعبي (غير لائق)".
واستكمل يوسف مداخلته: "لقد رأينا هذا الفيلم من قبل". وأشار إلى "عدد الشهداء الذين يسقطون يومياً في قطاع غزة، وقارنهم بمن يسقطون في إسرائيل"، مؤكداً أنه "لم يستطع الاطمئنان على أفراد عائلة زوجته في غزة".
واستخدم يوسف عبارة "أحا" المصرية كوسيلة للتعبير عن الخلاف والتشكيك، ما يعني أن التاريخ قد أظهر بالفعل تأثير هذا النزوح. وكان المقصود من هذا المصطلح تذكير المشاهدين بالنكبة الفلسطينية الطويلة الأمد، والتي ترمز إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم وأملهم الدائم في العودة، والذي امتد لأكثر من 75 عاما.(الشرق الأوسط)
فنون ومشاهير
فيديو
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الاعلامية علا شرارة في ذمة الله بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
الاعلامية علا شرارة في ذمة الله بعد صراع مع المرض
12:54 | 2023-10-18
18/10/2023 12:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير التربية يتعلّق بإقفال المدارس الجنوبية غدا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار لوزير التربية يتعلّق بإقفال المدارس الجنوبية غدا.. إليكم التفاصيل
11:46 | 2023-10-18
18/10/2023 11:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
التحذير الايراني الثاني.. هجمات "حزب الله" لم تعد في اطار الرد
Lebanon 24
التحذير الايراني الثاني.. هجمات "حزب الله" لم تعد في اطار الرد
08:00 | 2023-10-18
18/10/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب عاجل من السفارة الأميركيّة لمواطنيها في لبنان... ماذا أعلنت؟
Lebanon 24
طلب عاجل من السفارة الأميركيّة لمواطنيها في لبنان... ماذا أعلنت؟
05:44 | 2023-10-18
18/10/2023 05:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو نشره "الموساد" لقصف مستشفى المعمداني... ما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو نشره "الموساد" لقصف مستشفى المعمداني... ما حقيقته؟
06:19 | 2023-10-18
18/10/2023 06:19:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:53 | 2023-10-19
من بينهم عمرو دياب.. فنانون يتبرعون بالأموال لدعم الشعب الفلسطيني
03:04 | 2023-10-19
تعرّضت لحروق من الدرجة الأولى.. فنانة شابة تكشف ما حصل معها (صورة)
02:03 | 2023-10-19
"روحوا انضبوا ببيوتكم".. فنانة لبنانية شهيرة تُعلّق على تظاهرة عوكر
01:03 | 2023-10-19
نشر فيديو وهو يخضع لجلستي تدليك و "بديكير".. محمد رمضان يتعرّض لهجوم عنيف وما فعله لاحقا يُفاجئ الجميع
15:30 | 2023-10-18
فنانة شهيرة تسعى لتبني طفل فلسطيني
13:20 | 2023-10-18
محمود نصر في المستشفى بسبب ستيفاني عطالله! (صورة)
فيديو
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
19/10/2023 11:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
19/10/2023 11:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
19/10/2023 11:10:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24