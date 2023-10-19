"روحوا انضبوا ببيوتكم".. فنانة لبنانية شهيرة تُعلّق على تظاهرة عوكر

المظاهرة لتسجيل موقف ضد العنف والاجرام بفلسطين ما بيعطيكم الحق بتدمير وحرق ارزاق الناس اتعلموا تتظاهروا بلا همجية وعدم مسؤولية

او روحوا انضبوا ببيوتكم

وَصّلو صورة حلوة عن الشعب فلسطين للعالم متل باقي المظاهرات يللي صارت بالعالم مش العكس !!! #عوكر

حرقولو الغاليري للزلمة طيب… pic.twitter.com/q3ZUVASKeO — Cyrine Abdelnour (@CyrineAbdlNour) October 18, 2023 Advertisement

علّقت الفنانة سيرين عبد النور على المواجهات التي حصلت أمس بين متظاهرين كانوا يريدون الوصول إلى السفارة الأميركية والجيش في منطقة عوكر وتضرر عدد من المحال والسيارات.وكتبت سيرين على منصة "اكس" قائلة: "المظاهرة لتسجيل موقف ضد العنف والاجرام بفلسطين ما بيعطيكم الحق بتدمير وحرق ارزاق الناس اتعلموا تتظاهروا بلا همجية وعدم مسؤولية ، او روحوا انضبوا ببيوتكم ،وَصّلو صورة حلوة عن الشعب فلسطين للعالم متل باقي المظاهرات يللي صارت بالعالم مش العكس !!! ".وأضافت: "حرقولو الغاليري للزلمة طيب مسموح ؟".