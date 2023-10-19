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فنون ومشاهير

"روحوا انضبوا ببيوتكم".. فنانة لبنانية شهيرة تُعلّق على تظاهرة عوكر

Lebanon 24
19-10-2023 | 02:03
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علّقت الفنانة سيرين عبد النور على المواجهات التي حصلت أمس بين متظاهرين كانوا يريدون الوصول إلى السفارة الأميركية والجيش في منطقة عوكر وتضرر عدد من المحال والسيارات.

وكتبت سيرين على منصة "اكس" قائلة: "المظاهرة لتسجيل موقف ضد العنف والاجرام بفلسطين ما بيعطيكم الحق بتدمير وحرق ارزاق الناس اتعلموا تتظاهروا بلا همجية وعدم مسؤولية ، او روحوا انضبوا ببيوتكم ،وَصّلو صورة حلوة عن الشعب فلسطين للعالم متل باقي المظاهرات يللي صارت بالعالم مش العكس !!! ".

وأضافت: "حرقولو الغاليري للزلمة طيب مسموح ؟".

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