من بينهم عمرو دياب.. فنانون يتبرعون بالأموال لدعم الشعب الفلسطيني

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أكدت جمعية الهلال الأحمر المصرية تبرع الفنان عمرو دياب بخمسة ملايين جنيه لدعم الشعب الفلسطيني، وذلك عقب القصف الاسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة مساء الثلاثاء الماضي.من ناحية أخرى، غيّر عمرو دياب صورة حسابه على منصات التواصل الاجتماعي واستبدلها بصورة لعلم فلسطين.كما أعلن الفنان والممثل المصري أحمد فهمي نجم فريق "واما" عن تبرّعه بنسبة من أرباح سلسلة مطاعمه الخاصة طوال شهر تشرين الأول الجاري، لصالح الهلال الأحمر المصري والمساعدات في غزة.ونشر فهمي عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" صوراً أكد فيها تبرع مطعمه Meat Moot، وكافيه 1980، بنسبة من الأرباح، وعلّق عليها بالقول: "نود أن نعلن أننا نتبرع بجزء من عائداتنا لشهر تشرين الأول للهلال الأحمر المصري، تضامناً مع فلسطين وأهلها الأبرياء".يُذكر أن عدداً كبيراً من الفنانين شاركوا في حملات التبرع للهلال الأحمر المصري، سواء بمبالغ من المال أو بالمشاركة في جمع التبرعات، وجاء على رأسهم: ياسمين صبري وتامر حسني وهنا الزاهد.(لها)