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فنون ومشاهير

ممثل شهير يكشف عن مأساة عائلة زوجته في غزة

Lebanon 24
19-10-2023 | 08:00
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كشف الفنان المصري حمادة هلال، على هامش حضوره الوقفة التضامنية لاتحاد النقابات الفنية لنصرة الشعب الفسطيني، عن استشهاد إحدى قريبات زوجته جراء القصف في غزة.

وقال حمادة هلال: "أهل زوجتي هم من غزة، وبالامس توفيت احدى قريباتها، التي وجدوا ابنتها لا تزال حية في حضنها.. ربنا ينصرهم".
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وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد دعا الفنانين إلى وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين، في مقر نادي نقابة المهن التمثيلية، بعد تعرض قطاع غزة لقصف جوي عنيف من قوات الاحتلال الاسرائيلي، أوقع آلاف الشهداء بين الأطفال والنساء. (لها) 

المصدر: لها
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