بعد طلبه فتح الحدود ومحاربة الاسرائيليين.. ممثل شهير يكشف تلقيه رسالة تهديد

بعد طلب الفنان باسم سمرة، خلال الوقفة التضامنية لنصرة شعب فلسطين فتح الحدود للدفاع عن الأراضي المحتلة من الجيش الصهيوني الغاصب، كشف سمرة عن تلقيه رسالة تهديد إسرائيلية.



وقال باسم سمرة خلال مداخلة هاتفية أنّ الندوة حصلت اثناء القصف الاسرائيلي على المستشفى الاهلي، حينها قلت: "افتحوا الحدود وسوف نحررهم ونقضي على الاسرائيليين".

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وأضاف سمرة أنه تفاجأ بعد ذلك بوصول رسائل وتهديدات كُتب فيها: "الفعل المشين الذي قمت به أنت ومن معك من الفنانين من التجمعات والهتافات الرخيصة لنا، تؤثر بعزم وقوة في القيادة الإسرائيلية، والوقت كفيل لتعلموا من هي إسرائيل... أنتم شعوب ذليلة... إسرائيل منذ عشرات السنين ترى دمكم رخيصاً... قتلت منكم الآلاف ولن تستطيعوا فعل أي شيء... اجتماعات وهتافات رخيصة مثلك ومثل الحثالة الذين معك، إسرائيل تاج على رؤوسكم"... الرسالة جات لي النهاردة بتهدنني وبتهدد المصريين". (لها)