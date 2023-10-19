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فنون ومشاهير

الحالة صعبة جداً.. فنانة معروفة تعلّق على حذف المنشورات الداعمة لغزة

Lebanon 24
19-10-2023 | 16:00
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علّقت الفنانة هنا شيحة على غلق منصات التواصل الاجتماعي خاصية التعليق والتضييق على الفنانين في منشوراتهم بعد قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة وسقوط مئات الشهداء.

وعبر حسابها على "انستغرام، نشرت هنا شيحة مقطع فيديو قالت فيه: "واضح من اللي بيحصل إننا في حالة صعبة جداً.. صوتنا لو مكنش مسموع مكانش حصل كدا في الأكونتات بتاعتنا، دا معناه إن أي حاجة بننشرها هما بيغطّوها، إحنا لازم نتفاعل ونشارك عشان الريتش يعلى، عشان الناس تسمع صوتنا عشان يعرفوا اللي بيحصل لأنهم مش حاسين.. هما في حتة تانية".
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المصدر: لها
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