بعد اشهر على انفصالها عن حبيبها.. بيلا حديد في علاقة جديد (صور)

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رصدت عارضة الأزياء الفلسطينية الأميركية بيلا حديد مع رجل في أحد شوارع ولاية تكساس الأميركية، وذلك بعد اشهر على انفصالها عن حبيبها السابق مارك كولمان.ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مجموعة صور لبيلا حديد وهي تقبل نجم مسابقات رعاة البقر أدان بانولوس (34 عاماُ)، في الشارع، وهما في حالة انسجام تام.واشارت الصحيفة الى أن هذه الصور قد رصدت بعدما أنهى الثنائي التسوق من أحد أكبر المحلات المخصصة لبيع منتجات حظائر الأبقار في منطقة فورت وورث بولاية تكساس.