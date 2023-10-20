بعد دعمها القضية الفلسطينية.. هل تغامر نانسي عجرم بمصالحها؟

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أكدت الفنانة نانسي عجرم انها تقف إلى جانب فلسطين في الحرب الدائرة اليوم في مدينة غزة وعبر منصة "إكس" كتبت أكثر من تغريدة معربةً تضامنها مع الشعب الفلسطيني في إطار من ضورة مساعدته بشتى الوسائل.وكانت نانسي عجرم سباقة في رفع صوتها أمام ما يحصل من جرائم في غزة، ويطال الفلسطينيين، في حين شن أحد كوادر الدعاية أو الصحافة الاسرائيلية ويدعى ايدي كوهين، هجوماً على نانسي واعتبرها أنها غنت قبل وقت قليل في عرس لمواطن يهودي مرفقاً الخبر بفيديو يوثق عملية مشاركتها في حفل زفاف أقيم ودعيت لاحيائه الى جانب زميلها ناصيف زيتون الذي ظهر واضحاً الى جانب نانسي، في الوقت نفسه لم تعرف نانسي هوية الداعين أو من طلبها للغناء بشكل عادي في فرح وهي لطالما شاركت في عدة حفلات أعراس في العالم ولم تتعرض لمثل هذا الهجوم.والمعروف أن ناسي مرتبطة بعقود عمل وإعلانات خاصة بشركات عالمية من الممكن أن يعكس ذلك ضدها إثر مواقفها الخاصة بما يحصل اليوم في غزة.يذكر أن زميلها ناصيف زيتون التزم الصمت تجاه أي رد ما أكد ولم يذكر في الفيديوهات التي تسربت من مجموعة محدودة على منصة اكس لتتهم نانسي عجرم فقط.(نواعم)