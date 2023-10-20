26
o
بيروت
27
o
طرابلس
29
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
27
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد دعمها القضية الفلسطينية.. هل تغامر نانسي عجرم بمصالحها؟
Lebanon 24
20-10-2023
|
03:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت الفنانة نانسي عجرم انها تقف إلى جانب فلسطين في الحرب الدائرة اليوم في مدينة غزة وعبر منصة "إكس" كتبت أكثر من تغريدة معربةً تضامنها مع الشعب الفلسطيني في إطار من ضورة مساعدته بشتى الوسائل.
وكانت نانسي عجرم سباقة في رفع صوتها أمام ما يحصل من جرائم في غزة، ويطال الفلسطينيين، في حين شن أحد كوادر الدعاية أو الصحافة الاسرائيلية ويدعى ايدي كوهين، هجوماً على نانسي واعتبرها أنها غنت قبل وقت قليل في عرس لمواطن يهودي مرفقاً الخبر بفيديو يوثق عملية مشاركتها في حفل زفاف أقيم ودعيت لاحيائه الى جانب زميلها ناصيف زيتون الذي ظهر واضحاً الى جانب نانسي، في الوقت نفسه لم تعرف نانسي هوية الداعين أو من طلبها للغناء بشكل عادي في فرح وهي لطالما شاركت في عدة حفلات أعراس في العالم ولم تتعرض لمثل هذا الهجوم.
Advertisement
والمعروف أن ناسي مرتبطة بعقود عمل وإعلانات خاصة بشركات عالمية من الممكن أن يعكس ذلك ضدها إثر مواقفها الخاصة بما يحصل اليوم في غزة.
يذكر أن زميلها ناصيف زيتون التزم الصمت تجاه أي رد ما أكد ولم يذكر في الفيديوهات التي تسربت من مجموعة محدودة على منصة اكس لتتهم نانسي عجرم فقط.(نواعم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقبوا.. إليكم ما سيحصلُ في مطار بيروت
Lebanon 24
ترقبوا.. إليكم ما سيحصلُ في مطار بيروت
11:57 | 2023-10-19
19/10/2023 11:57:50
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن "سن التقاعد" في الجيش
Lebanon 24
هذا ما قرره مجلس الوزراء بشأن "سن التقاعد" في الجيش
13:02 | 2023-10-19
19/10/2023 01:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع إطلاق نار كثيف في محيط عين الرمانة... ما هو مصدره؟
Lebanon 24
سماع إطلاق نار كثيف في محيط عين الرمانة... ما هو مصدره؟
08:30 | 2023-10-19
19/10/2023 08:30:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته عصر اليوم
Lebanon 24
الدولار يرتفع... هذه تسعيرته عصر اليوم
10:39 | 2023-10-19
19/10/2023 10:39:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه باسبور لبناني.. إليك هذا الخبر
Lebanon 24
لمن لديه باسبور لبناني.. إليك هذا الخبر
03:15 | 2023-10-20
20/10/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:00 | 2023-10-20
ممثلة شهيرة ترفض الحداد على أرواح الفلسطينيين.. من هي؟
04:05 | 2023-10-20
بطلة مسلسل "كريستال" تدعم فلسطين على طريقتها.. شاهدوا كيف بدت بالكوفية (صورة)
03:48 | 2023-10-20
سجن النجمة العالمية 18 شهرا مع وقف التنفيذ.. وهذه تهمتها
02:11 | 2023-10-20
بالكوفية فنانة سورية شهيرة تتظاهر أمام الكونغرس الأميركي دعماً لفلسطين.. شاهدوا الفيديو
00:22 | 2023-10-20
هكذا علّقت مايا دياب على المواجهات التي حصلت أمام السفارة الأميركية في عوكر
23:00 | 2023-10-19
بعد اشهر على انفصالها عن حبيبها.. بيلا حديد في علاقة جديد (صور)
فيديو
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
20/10/2023 15:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
20/10/2023 15:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
20/10/2023 15:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24