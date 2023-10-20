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فنون ومشاهير
ممثلة شهيرة ترفض الحداد على أرواح الفلسطينيين.. من هي؟
Lebanon 24
20-10-2023
|
08:00
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تعرضت النجمة التركية ايفريم ألاسايا لهجوم حاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب رفضها حالة الحداد في تركيا على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذي سقطوا ضحية العدوان الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.
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وقالت: "توفى لدينا أكثر من 50 الف شخص بسبب الزلازل هل رأيتم دولة عربية اعلنت الحداد؟".
وجاء موقف ألاسايا (44 عاماً) عقب إلغاء شبكة "نتفليكس" حفل إطلاق مجموعة من مسلسلاتها في تركيا.
يُذكر أن ألاسايا قدمت الكثير من الأدوار على المسرح وفي الدراما التلفزيونية منذ عام 2000، ولكن شهرتها عربياً كانت من خلال اشتراكها في بطولة مسلسل "سنوات الضياع" عام 2006 بجانب النجوم توبا بيوكوستون وأوزجى بوراك وبولنت إينال. (لها)
المصدر: لها
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