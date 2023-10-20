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فنون ومشاهير

إرجاء حفل LEBANESE TOURISM AWARDS إلى موعد لاحق

Lebanon 24
20-10-2023 | 14:00
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أعلنت شركة Creel، بالاتفاق مع وزارة السياحة، إرجاء حفل Lebanese Tourism Awards- LTA، الذي كان مقررا الخميس في 26 الحالي في صالة السفراء في كازينو لبنان الى موعد يحدد لاحقاً. 
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