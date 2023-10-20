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فنون ومشاهير

أحمد الفيشاوي يُعلن بدء تصوير أحدث أفلامه

Lebanon 24
20-10-2023 | 23:00
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أعلن الفنان المصري أحمد الفيشاوي، بدء تصوير فيلمه الجديد "السيستم".

ونشر "الفيشاوي" عبر حسابه على "إنستغرام" مجموعة من الصور خلال كواليس تصوير الفيلم، التي تجمعه بالمخرج أحمد البندري وهما يحضّران السيناريو، إضافة إلى صور "باقة ورد" كُتب عليها عبارات ترحيب بالفيشاوي.
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وأرفق المنشور بتعليق كشف خلاله تحضيراته للفيلم، من دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بالعمل.

وكتب الفنان المصري: "بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى، إنتاج Run films and best media production، تصوير هيثم نصار، أول فيلم للمخرج أحمد البندري".

المصدر: فوشيا
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