بعد استهداف المستشفى المعمداني نجمة تركية شهيرة ترفض الحداد على شهداء غزة.. ما السبب؟

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أثارت النجمة التركية إيفريم ألاسايا جدلا واسعا وتعرضت لهجوم حاد عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب رفضها حالة الحِداد في تركيا على أرواح الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة.وقالت: "توفي عندنا أكثر من 50 ألف شخص بسبب الزلازل، هل رأيتم دولة عربية أعلنت الحِداد؟".وجاء موقف ألاسايا عقب إلغاء شبكة "نتفليكس" حفل إطلاق مجموعة من مسلسلاتها في تركيا.يُذكر أن ألاسايا قدّمت الكثير من الأدوار على المسرح وفي الدراما التلفزيونية منذ عام 2000، ولكن شهرتها عربياً كانت من خلال اشتراكها في بطولة مسلسل "سنوات الضياع" عام 2006 بجانب النجوم توبا بيوكوستون وأوزجى بوراك وبولنت إينال، ثم في مسلسل "بائعة الورد" الذي قام ببطولته توبا بيوكوستون وجانسيل إلتشين، قبل النقلة النوعية في مسلسل "حريم السلطان" حيث جسّدت دور السلطانة الأم "حفصة سلطان" في شبابها، وهي الشخصية نفسها التي جسّدتها نبيهات شيهري في مرحلة الشيخوخة.كما قدّمت إيفريم ألاسايا أول بطولة مطلقة لها من خلال المسلسل الشبابي "بنات شمس" بشخصية "شمس"، وهي امرأة أربعينية تعمل مدرّسة ولها ثلاث فتيات في سنّ المراهقة تعيش معهن صعاب هذه السنّ بالتزامن مع قرارها الزواج برجل أحبّته من دون أن تعلم ماضيه وما يربطه في الحقيقة بابنتيها التوأم.وتُشارك حاليا في مسلسل "شراب التوت". (لها)