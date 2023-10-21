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فنون ومشاهير
فنانة عربية شهيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية بصورة مُثيرة للجدل.. والجمهور يُطالبها بحذفها
Lebanon 24
21-10-2023
|
03:39
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تعرّضت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق للانتقادات والهجوم بسبب ن صورة، إذ شاركت مقطع فيديو ومجموعة من الصور لدعم القضية الفلسطينية، إلا أن صورة من تلك الصور لم تلق إعجاب الجمهور الذي طالبها بحذفها.
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وظهر في منشور غادة، صورة لطفل فلسطيني يحمل علم بلاده، مع طفل إسرائيلي بالزي اليهودي، وكتبت عليها تعليقاً بالإنكليزية يقول: "هؤلاء أطفال، لا يكرهون أحداً.. هم ليسوا عنصريين.. ولا متحاملين على أحد.. أو يصدرون أحكاماً سريعة.. فلا تعلموهم أن يكونوا كذلك". وهو ما جعل الجمهور ينتفض، ويطالبها بحذف هذه الصورة.
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