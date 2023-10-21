فنانة عربية شهيرة تتضامن مع القضية الفلسطينية بصورة مُثيرة للجدل.. والجمهور يُطالبها بحذفها

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تعرّضت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق للانتقادات والهجوم بسبب ن صورة، إذ شاركت مقطع فيديو ومجموعة من الصور لدعم القضية الفلسطينية، إلا أن صورة من تلك الصور لم تلق إعجاب الجمهور الذي طالبها بحذفها.وظهر في منشور غادة، صورة لطفل فلسطيني يحمل علم بلاده، مع طفل إسرائيلي بالزي اليهودي، وكتبت عليها تعليقاً بالإنكليزية يقول: "هؤلاء أطفال، لا يكرهون أحداً.. هم ليسوا عنصريين.. ولا متحاملين على أحد.. أو يصدرون أحكاماً سريعة.. فلا تعلموهم أن يكونوا كذلك". وهو ما جعل الجمهور ينتفض، ويطالبها بحذف هذه الصورة.