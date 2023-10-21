فنانة لبنانية شهيرة تدخل بشكل طارئ الى المستشفى.. وهذا وضعها الصحي (صور)

دخلت الفنانة ليال عبود الى المستشفى، كما جاء على صفحتها الخاصة على "فيسبوك" بعدما نشر احد المتابعين صورا لها، معلقا انها خضعت لفحوصات طبية عاجلة، وغادرت بعدها الى منزلها.

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