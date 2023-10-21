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فنون ومشاهير
فنانة لبنانية شهيرة تدخل بشكل طارئ الى المستشفى.. وهذا وضعها الصحي (صور)
Lebanon 24
21-10-2023
|
05:59
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دخلت الفنانة ليال عبود الى المستشفى، كما جاء على صفحتها الخاصة على "فيسبوك" بعدما نشر احد المتابعين صورا لها، معلقا انها خضعت لفحوصات طبية عاجلة، وغادرت بعدها الى منزلها.
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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ليال عبود
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