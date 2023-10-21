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فنون ومشاهير

لمحبي "كريستال".. هذه هي أحداث الحلقات الأخيرة والنهاية خلافا لما تتوقعون

Lebanon 24
21-10-2023 | 08:00
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ثماني حلقات وينتهي عرض مسلسل "كريستال" الذي لعبت بطولته الممثلة باميلا الكيك وزميلها من سوريا محمود نصر ومجموعة من الفنانين بينهم ستيفاني عطاء الله، وخالد شباط.

الواضح أنّ النهاية العربية للمسلسل المقتبس عن الدراما التركية ستكون سعيدة وفق معلومات تؤكد أن "فاي" ستعود للدكتور "جواد فياض" بعد خلافات وحالات انتقام، ويُحكى عن أنّ باسل أو خالد شباط سيتوفى جراء إصابته بطلقة نارية أطلقها على نفسه لكن الرصاصة بقيت في الرأس ولا يمكن خضوعه لأي عملية، فحياته باتت مهددة في أية لحظة، فتأتي النهاية  ويموت باسل فتحمل شقيقته مسؤولية ما حصل معه وكذلك "فاي" التي خدعته وتزوجت به انتقاماً من خلافها مع عليا /باميلا الكيك.
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وعلى الرغم من ذلك حاول باسل التغلب على شعوره، وقبل بأن يكون والد للطفل الذي حملت به "فاي"؛ وهو بحسب القصة سيصبح ابن الدكتور "جواد فياض" الذي خدع "فاي بحبه لها، وسافر خارج الوطن ثم عاد محاولاً، مرّة جديدة، التحايل على مشاعرها، لكنّهما، في النهاية، ينتصران لهذا الحب بعد أن يعلم جواد أنّ زوجته حامل، فيرق قلبه ويبدأن رحلة جديدة.
والجدير ذكره أنّ النسخة التركية تنهي الجزء الثاني ببقاء "فاي" وحيدة، ويهجرها كل مَنْ أحاطَ بها بسبب تعنتها، وشغفها بالإنتقام الذي لم يوفر أي شيء وحتى حياتها الخاصة. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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