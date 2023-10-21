وائل جسار يعلق على أحداث غزة: كفى!

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أعرب الفنان وائل جسار عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، آملا أن تتوقف الحرب ويعم السلام.وفي لقاء خاص مع "فوشيا" تساءل جسار: "ما ذنب هؤلاء الأطفال؟ ليس لهم ذنب سوى أنهم ولدوا في فلسطين، أرضهم التي يدافعون عنها بكل ما أوتوا من قوة، إن ما يحدث في غزة هو بمثابة جرائم ضد الإنسانية، ولا يمكن السكوت عنها".وأضاف جسار: "أوجه رسالتي للعالم أجمع: كفى قتل الفلسطينيين، كفى سفك دمائهم".وأعرب عن حزنه الشديد لما يجري في غزة، حيث تشهد المدينة هجوماً إسرائيلياً عنيفاً أدى إلى سقوط آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، معلقا: "لسنا معتادين على الوحشية الغريبة في غزة".وأكد جسار أنه من الضروري أن يعبر الفنان العربي عن رأيه حول تطورات الأحداث في غزة على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع الصوت عالياً لايصال الرسالة الحقيقية للعالم أجمع.