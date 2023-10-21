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فنون ومشاهير
بعد زواج دام 45 عاماً... ميريل ستريب وزوجها ينفصلان نهائياً!
Lebanon 24
21-10-2023
|
16:00
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أعلن كل من الممثلة الأميركية ميريل ستريب والنحات دون غومر، انفصالهما عن بعضهما بعد زواج دام 45 عاماً.
وكشف المتحدث باسم ستريب في بيان أن الثنائي منفصلان منذ أكثر من 6 سنوات، وأنهما سيهتمان دائماً ببعضهما، دون ذكر أي تفاصيل حول أسباب الانفصال.
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وكانت ستريب (74 عاماً)، وبطلة فيلم "Sophie's Choice"، قد التقت بدون غومر (76 عاماً) في العام 1978، وتزوجا في العام 1987، وأنجبا ثلاثة أبناء هم: هنري (41 عاماً)، ماثيو (39 عاماً)، جوزيف (35 عاماً).
وكان زوج ميريل ستريب، الحاصل على درجة الماجستير في الفنون الجميلة من جامعة ييل، داعمًا كبيرًا لها طوال حياتها المهنية، وشجعها على متابعة أحلامها في التمثيل، وساعدها على تحقيق النجاح خلال مسيرتها.
ففي مقابلة ببرنامج "The Late Show with Stephen Colbert"2019، قال غومر: "لقد كانت ميريل دائمًا ممثلة موهوبة للغاية. كنت أعلم أنها ستحقق النجاح، وقد كنت دائمًا هناك لدعمها".
وأضاف: "لقد كانت زوجة وأمًا رائعة، وأنا فخور جدًا بها".
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