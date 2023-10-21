30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
26
o
بعلبك
31
o
بشري
31
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد 15 عاماً... كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات في فيلم جديد وهذا موعد عرضه
Lebanon 24
21-10-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يجتمع كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات مجدداً بعد مرور 15 عاماً على عرض مسلسلهما التركي الشهير "العشق الممنوع"، وهذه المرة في فيلم بعنوان Last Call for Istanbul الذي سيعرض على منصة "نتفلكس" العالمية.
وبدأت المنصة بث البرومو الترويجي للفيلم الذي صوّر في الأشهر القليلة الماضية، ويتضمن مشاهد تجمع شاب وفتاة يلتقيان صدفة في المطار، بينما انظارهما متجهة نحو بعضهما.
Advertisement
ويدور فيلم Last Call for Istanbul حول لقاء صدفة في المطار، يقود شخصين متزوجين إلى ليلة لا تُنسى مليئة بالإثارة والرغبة والإغراء في مدينة نيويورك.
وكشفت نتفليكس أن الفيلم طابعه رومنسي، وسيكون متوفراً للمشاهدين بداء من الثلاثاء المقبل 24 تشرين الأول الحالي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمحبي "كريستال".. هذه هي أحداث الحلقات الأخيرة والنهاية خلافا لما تتوقعون
Lebanon 24
لمحبي "كريستال".. هذه هي أحداث الحلقات الأخيرة والنهاية خلافا لما تتوقعون
08:00 | 2023-10-21
21/10/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطور خطير.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية بـ3 عناصر من "حزب الله"!
Lebanon 24
تطور خطير.. هذا ما فعلته طائرة إسرائيلية بـ3 عناصر من "حزب الله"!
11:25 | 2023-10-21
21/10/2023 11:25:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة لدولار السوق الموازية عصرا
Lebanon 24
تسعيرة مرتفعة لدولار السوق الموازية عصرا
09:54 | 2023-10-21
21/10/2023 09:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رجلٌ تريدُ إسرائيل إغتياله في لبنان وسطَ حرب غزّة.. من هو؟
Lebanon 24
رجلٌ تريدُ إسرائيل إغتياله في لبنان وسطَ حرب غزّة.. من هو؟
02:24 | 2023-10-22
22/10/2023 02:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من "الميدل إيست".. هذا ما سيشهده المطار الثلاثاء
Lebanon 24
بيانٌ جديد من "الميدل إيست".. هذا ما سيشهده المطار الثلاثاء
13:10 | 2023-10-21
21/10/2023 01:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:30 | 2023-10-22
زواجها الأوّل لم يدم طويلاً... بالفيديو حبيب فنانة لبنانيّة يطلب يدها: "بحبك لاخر نفس"
03:02 | 2023-10-22
بعد أنغام... فنان مصري يهاجم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي
16:00 | 2023-10-21
بعد زواج دام 45 عاماً... ميريل ستريب وزوجها ينفصلان نهائياً!
14:00 | 2023-10-21
وائل جسار يعلق على أحداث غزة: كفى!
11:00 | 2023-10-21
جولة ثانية بين باسم يوسف وبيرس مورغان
08:00 | 2023-10-21
لمحبي "كريستال".. هذه هي أحداث الحلقات الأخيرة والنهاية خلافا لما تتوقعون
فيديو
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
Lebanon 24
جيل جديد من حواسب iPad Air اللوحية.. هذا ما تُخطط له شركة آبل (فيديو)
02:00 | 2023-10-21
22/10/2023 14:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
تصدر قائمة الأكثر بحثاً على غوغل.. باسم يوسف يُحرج أشهر مذيع بريطاني مباشرة على الهواء (فيديو)
00:07 | 2023-10-19
22/10/2023 14:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
22/10/2023 14:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24