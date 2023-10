بعد 15 عاماً... كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات في فيلم جديد وهذا موعد عرضه

Advertisement

يجتمع كيفانش تاتليتوغ وبيرين سات مجدداً بعد مرور 15 عاماً على عرض مسلسلهما التركي الشهير "العشق الممنوع"، وهذه المرة في فيلم بعنوان Last Call for Istanbul الذي سيعرض على منصة "نتفلكس" العالمية.وبدأت المنصة بث البرومو الترويجي للفيلم الذي صوّر في الأشهر القليلة الماضية، ويتضمن مشاهد تجمع شاب وفتاة يلتقيان صدفة في المطار، بينما انظارهما متجهة نحو بعضهما.ويدور فيلم Last Call for Istanbul حول لقاء صدفة في المطار، يقود شخصين متزوجين إلى ليلة لا تُنسى مليئة بالإثارة والرغبة والإغراء في مدينة نيويورك.وكشفت نتفليكس أن الفيلم طابعه رومنسي، وسيكون متوفراً للمشاهدين بداء من الثلاثاء المقبل 24 تشرين الأول الحالي.