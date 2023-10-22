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فنون ومشاهير

بعد أنغام... فنان مصري يهاجم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
22-10-2023 | 03:02
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هاجم الفنان أحمد العوضي، أفيخاي أدرعي الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد زعمه هروب قادة المقاومة الفلسطينية وتركهم المدنيين يتعرضون للقصف.
 
 
وكتب أفيخاي في منشور عبر "فيسبوك": "قادة حماس البسمة على وجوههم مرتسمة.. سكان غزة والبؤس والحزن وسواد الحياة على محياهم منحفرة، يعتقدون أنهم هربوا إلى مكان آمن فيه يتنعمون بملاذ الحياة لكنهم نسيوا أن دعاء الفقراء الغزاووين على جرمهم يستجاب، ويد جيش الدفاع طويلة لن يردعها أي شيء من الوصول إليهم".
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وردّ العوضي برسالة قوية، قال فيها: "أنت تزعم أنك تحارب الإرهاب وأنت الإرهاب بمعناه الحرفي أنت، لا الأرض اللي عايش فيها أرضك ومغتصبها.. وحتى السلاح اللي بتضرب بيه مش بتاعك والكل بيدعمك.. ممشينها سحت وسنكحة.. وبتقتل أطفال عزل وبتستخدم أعتى الأسلحة في وجه ناس لا تملك طوبة في إيديها يعني عامل بطل على ناس غلابة".


وجاء رد العوضي على أدرعي بعد الهجوم الذي شنته عليه الفنانة أنغام على أحد منشوراته التي هاجمها فيها بعد دعائها عليه بالموت.

وكان العوضي، قد علق على الأوضاع الراهنة المؤلمة في غزة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وكتب قائلاً: أنتم الإرهاب وليس نحن، يئس الشيطان أن يُعبَدُ في جزيرة العرب.
المصدر: لها
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