فنانة لبنانية في المستشفى.. ومدير اعمالها يطمئن (صورة)

انتشرت صور جديدة للفنانة اللبنانيّة ليال عبود أثناء تواجدها في المستشفى، الأمر الّذي اثار قلق الجمهور.



وبدوره، أوضح الصحافي سليمان اصفهاني، المسؤول الإعلامي للفنانة ليال عبود، أن الأخيرة بخير، مشيراً إلى أن ما حصل معها "ليس وعكة صحية بل بعض الفحوصات الطبية وقد باتت في المنزل".

Advertisement