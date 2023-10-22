بوراك أوزجيفيت يعلن موقفه وديميت أوزدمير تخرج عن صمتها.. إليكم التفاصيل

الكثير من صناع الأعمال الدرامية قرر التوقف عن العرض بشكل مؤقت بسبب الأحداث الراهنة.

فقد قرر فريق عمل المسلسل التاريخي الأكثر مشاهدة "المؤسس عثمان" لبوراك أوزجيفيت تأجيل عرض الحلقة الجديدة من العمل لحين إستقرار الأوضاع في غزة، على أن يكون موعد العرض الجديد الأربعاء المقبل، كما أعلن فريق عمل مسلسل إسمي فرح لديميت أوزدمير وآنجين إكيوريك عدم عرض الحلقة مساء اليوم من دون تحديد موعد عرضها الجديد.

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توقف العمل

على صعيد آخر، نشرت المواقع الإلكترونية التركية أنه تم تغيير فريق كتابة مسلسل "إسمي فرح " بداية من الحلقة التاسعة عشر والمسلسل من المقرر أن يستكمل عرضه حتى الحلقة السادسة والعشرين نظراً لكثرة مبيعاته في الدول الأخرى.

وقد خرجت ديميت اوزدمير عن صمتها مساء امس وأعلنت عن موقفها حول الأحداث الراهنة عبر خاصية ستوري بحسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي وتبادل الصور الإنستقرام قائلة "لا يمكن أن يكون هناك مبرر لقتل الأبرياء... لا يوجد مبرر نهائيا ".