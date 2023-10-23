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فنون ومشاهير

بعد مهاجمتها أفيخاي أدرعي.. فنانة عربية شهيرة تتلقى رسالة تهديد! (صور)

Lebanon 24
23-10-2023 | 00:16
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كشفت الفنانة المصرية أنغام انها تلقت تهديدا بعدما هاجمت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.

ونشرت أنغام تدوينة عبر حسابها الشخصي على تطبيق "انستغرام" قالت فيها: "تلقيت على هاتفي الخاص رسالة تهديد شديدة الحقارة".

وأضافت: "لم ينل مني إلا ضحكات الاستهزاء، وهو ينم عن ضعف ووضاعة وقلة حيلة".
 
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وتابعت: "نعلم جيدا من أنتم، محتلين ومغتصبين وسفاحين، هكذا عرفكم العالم وهكذا سنودعكم إلى مزابل التاريخ، هذا إذا تذكركم التاريخ في الأصل".

وقالت: "لست بصدد الدفاع عن مصر، لأن هذه الرسالة أكبر دليل على أن جرحها لازال غائرا على جبينكم الذي نكسناه".

وذكرت أنغام في تدوينتها: "مصر التي ستظل للأبد كابوسا لن تستيقظوا منه، وستبقى أرضها حرة مستلقة شاهدة على خستكم، تذكركم دوما بأحلك لحظات عاشها شعبكم، وستظل أرض سيناء للأبد تشهد كل حبة رمل فيها على هزيمتكم النكراء التي سنحتفل بها من الآن فصاعدا كل ساعة لا كل عام".

واختتمت تدوينتها قائلة: "شعب فلسطين الأبطال أصحاب الأرض بالقانون إلى يوم الدين بالرغم من إبادتكم العرقية الممنهجة.. ولنا لقاء قريب تروا فيه إسرائيل تراب تحت أقدامكم".

وكانت أنغام قد هاجمت أدرعي بعد انتقاده لها لدعائها عليه، حيث وجهت له رسالة قالت فيها: "انت يا اسمك ايه!! دون رقي ولا أدب لأنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، أنا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني ايه مصرية؟ يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها إحنا المصريين لما بعتنا لكم الأسرى بتوعكم مستورين بالبيچامات الكستور فاكر؟ بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين".(روسيا اليوم)
 


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