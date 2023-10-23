وفاة إعلامية عربية شهيرة في حادث سير

أعلنت الصفحة الخاصة بالتلفزيون المصري "ماسبيرو" على "فيسبوك" عن وفاة الإعلامية ناهد الصباح المعدة بقطاع الأخبار، إثر حادث اليم، حيث نعتها الصفحة كاتبة: "إنا لله وإنا اليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الأخبار إثر حادث أليم الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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