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فنون ومشاهير

وفاة إعلامية عربية شهيرة في حادث سير

Lebanon 24
23-10-2023 | 05:45
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أعلنت الصفحة الخاصة بالتلفزيون المصري "ماسبيرو" على "فيسبوك" عن وفاة الإعلامية ناهد الصباح المعدة بقطاع الأخبار، إثر حادث اليم، حيث نعتها الصفحة كاتبة: "إنا لله وإنا اليه راجعون توفيت إلى رحمة الله تعالى الزميلة الغالية ناهد الصباح بقطاع الأخبار إثر حادث أليم الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
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يُشار إلى أن ناهد الصباح حاصلة على ماجستير في الإعلام، وتم تكريمها أيضًا بمهرجان الإذاعة والتلفزيون كمعدة برامج متميزة بالتلفزيون المصري، كما أنها حصلت على العديد من التكريمات، منها تكريمها من الجامعة الأميركية بالقاهرة، كما كرمت بدولة الكويت على مدار عامين متتاليين 2016- 2017 بمهرجان اليقظة الإعلامي عن مشاركاتها المستمرة وقيامها بتنسيق أكثر من 50 ندوة فنية وإعلامية ناجحة. (لها) 

المصدر: لها
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