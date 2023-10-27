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فنون ومشاهير

خبر حزين يهزّ الوسط الفني.. إصابة فنان شهير بقطع في الركبة!

Lebanon 24
27-10-2023 | 03:17
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أعلن الفنان أحمد السلكاوي، عن إصابة نجم مسلسل "الكبير أوي" الفنان هشام إسماعيل، والذي قام بتجسيد شخصية فزاع طوال المسلسل، بقطع في غضروف الركبة، الأمر الذي استدعى توقيف عرض مسرحية "طيب وأمير" لحين شفائه، وذلك بعد أسبوع من التوقف تضامنًا مع فلسطين.
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وكتب أحمد السلكاوي عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك": "جمهور مسرحية طيب وأمير العزيز، لن نعرض اليوم الخميس 26 تشرين الأول والجمعة 27؛ نظرًا لإصابة بطل العرض الفنان هشام إسماعيل بقطع في غضروف الركبة، وإن شاء الله نواصل العرض الأسبوع المقبل".

وطالب السلكاوي بالدعاء للفنان هشام إسماعيل، مضيفًا: "دعواتكم للفنان الكبير هشام إسماعيل بسرعة التماثل للشفاء"، مردفا: "كما يسعدنا نحن أسرة طيب وأمير وجميع أسرة المسرح الكوميدي أن ندعوكم لافتتاح مسرحية (يوم عاصم جدا) على مسرح السلام".

يُشار إلى أن مسرحية طيب وأمير للكاتب أحمد الملواني، وإخراج محمد جبر، ويشارك فيها إلى جانب هشام إسماعيل مجموعة من الفنانين، منهم: عمرو رمزي، وتامر فرج، وعيد عبد الحليم، ومحمود الهنيدي، وأحمد السلكاوي، ونهى لطفي، ورشا فؤاد، وشيماء عبد القادر، وشريف حسني. (لها)
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