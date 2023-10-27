نقيب الممثلين يكشف تطورات الحالة الصحية لعادل امام!

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كشف نقيب الممثلين المصريين، الفنان أشرف زكي، تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مؤكداً تمتعه بصحة جيدة، مفسراً في الوقت ذاته ابتعاده عن الساحة الفنية بحاجته للجلوس أطول فترة ممكنة مع أبنائه وأحفاده، فضلاً عن بحثه عن عمل فني يناسبه، بعد مشوار طويل من الإبداع في الدراما والسينما والمسرح.وقال زكي، في تصريحات صحافية: "صحة الزعيم زي الفل.. هناك اشخاص لديهم وقت لبث الاشاعات، ولكن نحن في النقابة على تواصل مع اولاده بشكل مباشر، والفنان القدير ايضا تحدث معي قبل مدة قصيرة بشكل شخصي، وهو بخير". (زهرة الخليج)