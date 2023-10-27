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فنون ومشاهير

إصابة نجم "الكبير أوي" بقطع في الركبة.. فنان يكشف عن حالته الصحية

Lebanon 24
27-10-2023 | 13:35
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أعلن الفنان أحمد السلكاوي عن إصابة نجم مسلسل "الكبير أوي" الفنان هشام إسماعيل، والذي جسّد شخصية "فزاع" طوال المسلسل، بقطع في غضروف الركبة، وهو ما استوجب وقف عرض مسرحية "طيب وأمير" الى حين شفائه.

وكتب أحمد السلكاوي، عبر حسابه الخاص في موقع "فيسبوك": "جمهور مسرحية "طيب وأمير" العزيز، لن نعرض الجمعة 27 تشرين الاول؛ نظراً لإصابة بطل العرض الفنان هشام إسماعيل بقطع في غضروف الركبة، وإن شاء الله نواصل العرض الأسبوع المقبل".
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هذا وطلب السلكاوي من الجمهور الدعاء للفنان هشام إسماعيل بالشفاء، قائلاً: "دعواتكم للفنان الكبير هشام إسماعيل بسرعة التماثل للشفاء".
 
 
 
وأضاف: "كما يسعدنا نحن أسرة "طيب وأمير" وجميع أسرة المسرح الكوميدي أن ندعوكم لافتتاح مسرحية "يوم عاصم جداً" على مسرح السلام".
المصدر: لها
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