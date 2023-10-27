Advertisement

فنون ومشاهير

هشام حداد: لا حرب في لبنان... وهذا هو رئيس الجمهورية المقبل

Lebanon 24
27-10-2023 | 13:41
A-
A+
Doc-P-1123476-638340366042583921.jpg
Doc-P-1123476-638340366042583921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى مقدم البرامج والممثل هشام حداد، أنّ "لا حرب في لبنان، والعدوان على غزة يخضع لتوقيت روسي وليس إيرانيا".

وقال في إحدى المقابلات، إنّ "الحرب في غزة اشتعلت بعمل روسي المنشأ وليس ايرانيا، وبمخطط روسي ايضا، لأنها بمثابة الردّ الروسي الاقوى على نقل الحرب من أوكرانيا الى منطقة الشرق الاوسط".
Advertisement

وأضاف: "من هنا نفهم ان هجوم "حماس" حرّك اميركا قبل إسرائيل".

وقال: "تمّ نقل رسالة الى "حزب الله" في الأيام الاولى بأن الحرب لن تكون مع إسرائيل هذه المرة بل مع اميركا، وثمة مكافأة سياسية لعدم مشاركة "حزب الله" في الحرب، في مرحلة ما بعد الحرب. حيث ان هناك حجم مقايضة في الداخل اللبناني معه، اقله في ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية. وهذا يجعل أيّ منا يستعدّ لرؤية ابو طوني سليمان فرنجية في القصر الجمهوري في المرحلة المقبلة. (شاشات)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:35 | 2023-10-27
11:00 | 2023-10-27
08:00 | 2023-10-27
04:56 | 2023-10-27
04:16 | 2023-10-27
03:17 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24