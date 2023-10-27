هشام حداد: لا حرب في لبنان... وهذا هو رئيس الجمهورية المقبل

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رأى مقدم البرامج والممثل هشام حداد، أنّ "لا حرب في لبنان، والعدوان على غزة يخضع لتوقيت روسي وليس إيرانيا".وقال في إحدى المقابلات، إنّ "الحرب في غزة اشتعلت بعمل روسي المنشأ وليس ايرانيا، وبمخطط روسي ايضا، لأنها بمثابة الردّ الروسي الاقوى على نقل الحرب من أوكرانيا الى منطقة الشرق الاوسط".وأضاف: "من هنا نفهم ان هجوم "حماس" حرّك اميركا قبل إسرائيل".وقال: "تمّ نقل رسالة الى "حزب الله" في الأيام الاولى بأن الحرب لن تكون مع إسرائيل هذه المرة بل مع اميركا، وثمة مكافأة سياسية لعدم مشاركة "حزب الله" في الحرب، في مرحلة ما بعد الحرب. حيث ان هناك حجم مقايضة في الداخل اللبناني معه، اقله في ما يتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية. وهذا يجعل أيّ منا يستعدّ لرؤية ابو طوني سليمان فرنجية في القصر الجمهوري في المرحلة المقبلة. (شاشات)