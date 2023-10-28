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فنون ومشاهير

بعد القصف الإسرائيلي العنيف على غزة.. فنان شهير يفقد الإتصال بعائلته

Lebanon 24
28-10-2023 | 00:48
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بعد القصف الإسرائيلي العنيف الذي تعرض له قطاع غزة ليلة أمس، أعلن الفنان الفلسطيني محمد عساف أنه فقد الإتصال بعائلته.
 
 
وقال عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "إكس": "انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ أكثر من ساعتين. الإنترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع...نحن لن نيأس من رحمة الله ولطفه. وعندنا يقين لا يتزعزع أننا سننتصر على العدو الهمجي".
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وأعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة، أمس الجمعة، انقطاع الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة، في حين أكدت "إسرائيل" توسيع عملياتها البرية الليلة وسط قصف كثيف وغير مسبوق هو الأعنف منذ بدء العدوان في السابع من الشهر الجاري. 
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