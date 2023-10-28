"أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ".. نادين نجيم بمنشور شديد اللهجة هكذا عبّرت عن غضبها

بعد الهجمات الإسرائيلية العنيفة والمكثفة على قطاع غزة ليل أمس الجمعة، دانت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم بشدة ما يجري، مستغربة صمت مجلس الأمن والأمم المتحدة أمام ما يحصل.

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وقالت عبر حسابها على منصة "إكس": "اليوم شعب كامل أمام أعينكم يُباد في أكبر عملية تصفية يشهدها التاريخ! لا كهربا و لا مي و لا اكل ولا شبكة اتصالات ! وقصف جوي و بري و بحري ! السماء تمطر نار و صواريخ ! أي مواثيق دولية وأي اتفاقيات وأي مجلس أمن وأي أمم متحدة قادرة تكون صامتة أمام هالعدوان و هل مجزرة يلي عم تصير !…".

وخرج قطاع غزة منذ مساء أمس الجمعة عن التغطية بشكل شبه كلي، فقد انقطعت الاتصالات تماماً، وخدمة الإنترنت، وغرقت غزة برمتها في المجهول والظلام، تحت نار القصف الجوي والبري الإسرائيلي المكثف.