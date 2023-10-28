حسام تحسين بيك: الفن أصبح تجارة

اعتبر الفنان السوري حسام تحسين بيك أن الفن في الوقت الراهن تحوّل إلى تجارة، مؤكداً أنه لم يلهث يوماً وراء أي من المجالات الفنية التي يعمل فيها، كالتمثيل وصناعة الموسيقى والكتابة وغيرها.



ورأى أن "المادة باتت تتحكم في كل شيء ولم يعد يوجد شيء اسمه فن". وقال في حوار مع صحيفة الراي الكويتية: "الفن تحوّل إلى تجارة". (فوشيا)

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