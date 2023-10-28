Advertisement

فنون ومشاهير

حسام تحسين بيك: الفن أصبح تجارة

Lebanon 24
28-10-2023 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1123771-638341084845448901.jpg
Doc-P-1123771-638341084845448901.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر الفنان السوري حسام تحسين بيك أن الفن في الوقت الراهن تحوّل إلى تجارة، مؤكداً أنه لم يلهث يوماً وراء أي من المجالات الفنية التي يعمل فيها، كالتمثيل وصناعة الموسيقى والكتابة وغيرها.

ورأى أن "المادة باتت تتحكم في كل شيء ولم يعد يوجد شيء اسمه فن". وقال في حوار مع صحيفة الراي الكويتية: "الفن تحوّل إلى تجارة". (فوشيا)
Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2023-10-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:04 | 2023-10-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
07:25 | 2023-10-28
02:18 | 2023-10-28
00:48 | 2023-10-28
23:00 | 2023-10-27
13:41 | 2023-10-27
13:35 | 2023-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24