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فنون ومشاهير

"بعتوها ونحنا شاهدين"... شكران مرتجى تجهش بالبكاء بسبب فلسطين (فيديو)

Lebanon 24
28-10-2023 | 14:19
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انفعلت الممثلة السورية شكران مرتجى، بشكل كبير، في مقطع فيديو نشرته على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت من خلاله عما يحصل في فلسطين والظلم الذي يلحق بالشعب الفلسطيني واللا إنسانية التي يتعامل بها العدو، غير آبه للأطفال والنساء وللشعب الذي حارب منذ القدم لاستعادة أرضه.
 
وفي التفاصيل، ناشدت شكران مرتجى في الفيديو حكام الدول العربية لمساعدة اهل فلسطين وانقاذهم من هذا الظلم الذي يحل بهم، وتحديدا القطاع الصحي.
 
 
وطالبت شكران الجميع لأن يكونوا يدا واحدة من اجل انقاذ الشعب الفلسطيني، حيث هاجمت كل من يتخاذل عن الدعم والوقوف الى جانب هذا الشعب الجبار، لتنهار بالبكاء بشدة معبرة عن حزنها لما يحصل.
 
 
وانتقدت شكران حملات الاستنكار والشجب والتنديد بما يحصل في فلسطين، من دون أن تتحرك الدول بشكل جدي وفعلي لمساعدة وإنقاذ البلاد والشعب الفلسطيني.
 
 
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