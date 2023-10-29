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فنون ومشاهير

محمد رمضان في رسالة نارية: اسم شخصيتي في المسلسل الجديد أبو عبيدة

Lebanon 24
29-10-2023 | 03:00
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في إطار حملة التضامن العربية مع ما يجري في قطاع غزة من حرب إسرائيلية مستمرة منذ أكثر من 3 أسابيع، وجه الفنان المصري محمد رمضان رسالة مزدوجة إلى الإعلام الإسرائيلي.

 

فقد نشر "النمر 1" مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن منشورا له فجر غضباً في الداخل الإسرائيلي.

 

وأكد رمضان أن الفيديو الذي نشره قبل أيام دعما لغزة، تسبب في هجوم كبير عليه من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية.

 

كما أرفق كلامه بصورة لدعوات أطلقتها القناة العاشرة الإسرائيلية تطالب فيها بعدم مشاهدة أعمال رمضان، وتدعو الجميع إلى مقاطعته.

 

فرد الفنان المصري على تلك الدعوة معلناً أن شخصيته في مسلسله الجديد ستحمل لقب "أبو عبيدة"، تيمناً باسم أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

 

يشار إلى أن رمضان كان ظهر في الفيديو الأول وهو غاضب، رافضا أن يتحدث أو يكتب بالإنجليزية من أجل إيصال صوت الفلسطينيين إلى الخارج، خاصة أن الأمر يتطلب وقوف العرب إلى جوار بعضهم وليس انتظار الموقف الغربي، وفق قوله. (العربية)

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