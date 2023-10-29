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فنون ومشاهير

نانسي عجرم برفقة جورجينا رودريغيز و رونالدو في افتتاح موسم الرياض

Lebanon 24
29-10-2023 | 05:50
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انطلقت أمس السبت، فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض، الذي يعتبر أحد أكبر مواسم الترفيه على مستوى العالم، بمجموعة متنوعة من العروض، كان أبرزها النزال التاريخي بين الملاكم العالمي فرانسيس أنجانو والملاكم البريطاني تايسون فيوري.

 

المطربة اللنبانية نانسي عجرم كانت من بين الحضور بالإضافة إلى عارضة الأزياء الإسبانية الأرجنتينية جورجينا رودريغيز وشريك حياتها أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث شوهد الثلاثة وهم يلتقطون صورة جماعية.

 
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كذلك، حرص الممثل بوراك أوزجيفيت الذي يعتبر من أشهر وأوسم النجوم الأتراك، والذي يتمتع بشعبية كبيرة في الوطن العربي، على التقاط صورة تذكارية له مع رونالدو.

 

وكان حفل افتتاح موسم الرياض الذي سيقام في 12 منطقة ستحتضن فعاليات متنوعة لكل فئات المجتمع، انطلق بألعاب نارية زينت سماء العاصمة السعودية، سيشهد الموسم الترفيهي هذا العام حفلات لكبار الفنانين العالميين.

 

ووعد آل الشيخ من خلال مقطع فيديو بث على الشاشة الرئيسة عقب عروض غنائية وراقصة أداها نجوم عالميون، بموسم استثنائي يلبي أحلام وطموحات الجميع وردد جملته الشهيرة "أهلا وسهلا بكم في موسم الرياض"، وسط تصفيق وهتافات حارة من الجماهير الحاضرة. (وكالات)

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