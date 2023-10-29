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فنون ومشاهير

محمود نصر وسلافة معمار معاً‎

Lebanon 24
29-10-2023 | 12:00
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بعد نجاحه الكبير في مسلسل "كريستال"، يبدو أن الممثل السوري محمود نصر سيتجه أو يعود الى الدراما السورية بعد مشاركات في عالم الدراما المشتركة ومنها المصرية. وهذه المرة ستكون العودة من خلال شركة "بيناالتس" السورية.  وقد وافقت زميلته سلافة معمار على لعب دور البطولة الى جانبه، على ان تدير دفة اخراج المسلسل المخرجة رشا شربتجي، في أول تعاون يجمعها مع يامن حجلي الكاتب والممثل الذي يشارك في المسلسل في دور مختلف هذه المرة وكذلك شريكه الكاتب علي وجيه.
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أبرز المنضمين الى مشاركة معمار ونصر، الممثلة نادين تحسين بيك وسامر اسماعيل، وكانا قد تعاونا من قبل مع رشا شربتجي في "كسر عضم". ويبدو أن المسلسل الذي لم تؤكد الشركة اسمه بعد، سيكون مختلف عن أعمال الكاتبين علي وجيه ويامن حجلي بعد سلسلة من الاعمال منها "على صفيح ساخن" و"مع وقف التنفيذ"، إضافة الى عرض ينتظر أن يكون على قائمة رمضان وهو مصور من الموسم السابق بعنوان "مال القبان" اخراج سيف الشيخ نجيب.
 يذكر أنه سيبدأ عرض مسلسل "الخائن" بطولة سلافة معمار وقيس الشيخ نجيب قريباً على منصة "شاهد"؛ وهو من الاعمال التركية المعربة والتي يشهد سوقها حالياً ازدهاراً ويتقاسم ضمنها البطولة مجموعة من الممثلين العرب من جنسيات مختلفة. (نواعم) 
المصدر: نواعم
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