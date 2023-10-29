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فنون ومشاهير
ممثل لبناني شهير في ذمة الله... وداعاً "موسيو أنطوان"
Lebanon 24
29-10-2023
|
15:46
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غيّب الموت اليوم الممثل بطرس فرح الذي عُرف بأدواره في مسرحيّات الفنان زياد الرحباني، كما وأنه شارك في العديد من مسرحيات الفنان جورج خباز، وله العديد من الاعمال التلفزيونية والمسرحية.
دخل عالم التمثيل بالصدفة، حيث كان موظفاً في شركة أدوية. وبدأت مسيرته مع زياد الرحباني بدور ”أستاذ رؤوف“ في ”نزل السرور“ (1974) واستمرت لغاية العام 1994 في ”لولا فسحة الأمل“، مروراً بـ”بالنسبة لبكرا، شو؟“ (1978) و”فيلم أميركي طويل“ (1980) و”شي فاشل“ (1983). غير أن مسرحية ”بالنسبة لبكرا، شو؟“ شكّلت محطة أساسية في هذا التعاون الفني، إذ بقي دوره فيها بشخصية ”موسيو أنطوان“ راسخاً في ذاكرة المشاهدين.
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طبع بصمته الفنية في أكثر من عمل مسرحي مثل ”ومشيت بطريقي“ مع الفنان ملحم بركات في العام 1995، قبل أن يصبح وجهاً مألوفاً في مسرح جورج خباز. كذلك خاض تجربة السينما من خلال مشاركته كضيف شرف في فيلم ”Cash Flow 2
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