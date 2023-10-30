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فنون ومشاهير
طرح الفيديو الإعلاني الاول لمسلسل "الخائن".. إليكم موعد عرضه
Lebanon 24
30-10-2023
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طرحت منصة "شاهد" الإلكترونية عبر صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الإعلان الترويجي الأول الخاص بـ النسخة العربية المقتبسة من مسلسل الخائن، وهو مسلسل تركي حقق الكثير من النجاح عند عرضه قبل سنوات.
وظهر في الاعلان الترويجي الاول للمسلسل النجم السوري "قيس الشيخ نجيب" الذي يخوض دور البطولة في ثاني تجاربه بالدراما المقتبسة عن تركية بعد نجاحه في مسلسل ستليتو، وهو يمسك بيدي كل من النجمتين "سلافة معمار" التي تشارك للمرة الأولى في هذا النوع من الدراما المعربة، ومن المقرر أن تجسد دور زوجته الدكتورة أسيل و الفنانة "نور علي" التي تجسّد دور عشيقته.
بحسب الإعلان الترويجي سيعرض المسلسل يوم 5 تشرين الثاني من الشهر المقبل أي بعد نهاية مسلسل "كريستال" الذي ستعرض هذا الأسبوع الحلقات الـ 5 الأخيرة منه.
ويتألف المسلسل من 90 حلقة وسيعرض على منصة شاهد وقناة "إم بي سي"، وسيدور المسلسل المقتبس عن دراما تركية تحمل نفس الاسم حول طبيبة تعيش حياة مستقرّة مع زوجها وابنها الى أن تكتشف خيانة زوجها من خلال الصدفة لتبدأ بعدها فترة الانتقام باحداث مشوّقة.
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