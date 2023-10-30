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فنون ومشاهير
بعد وفاته بشكل مفاجئ... هذا آخر ما كشفه مكتب الطبيب الشرعي عن سبب رحيل ماثيو بيري
Lebanon 24
30-10-2023
|
00:49
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كشف مكتب الطبيب الشرعي لمقاطعة لوس أنجلوس أن تحديد سبب وفاة الممثل ماثيو بيري، يحتاج تحقيقا إضافيا قبل التوصل إلى نتيجة عن ملابسات رحيله المفاجئ.
وقام المكتب بتحديث سجلاته على الإنترنت بعد ظهر يوم الأحد، وأدرج سبب وفاة نجم المسلسل الفكاهي الشهير "فريندز"، المعروف بشخصيته "تشاندلر" على أنه "مؤجل".
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ووفقا لإرشادات الطبيب الشرعي في لوس أنجلوس، فإنه "في الحالات التي لا يمكن فيها تحديد سبب الوفاة في وقت تشريح الجثة، يتم إصدار شهادة بشأن التأجيل، حتى يتم الانتهاء من كل الدراسات الإضافية".
ويحقق قسم جرائم القتل والسرقة التابع لإدارة شرطة لوس أنجلوس في وفاة بيري، لكن مصدرا لإنفاذ القانون قال لشبكة "سي أن أن"، إنه "لا يشتبه في حدوث جريمة قتل".
وكشفت "لوس أنجلوس تايمز"، السبت، أنه تم العثور على بيري ميتا في حوض استحمام ساخن في منزله في الساعة 4 مساء من نفس اليوم.
المصدر: الحرة
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