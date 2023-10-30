خلال فترة مرضه فنان شهير يتعرّض لسرقة 100 ألف دولار من حسابه من أقرب الناس!

في تصريح مُفاجئ، كشف الموسيقار المصري حلمي بكر، 85 سنة، تفاصيل سرقة 100 ألف دولار أميركي من حسابه المصرفي، أثناء فترة مرضه، متهماً مدير أعماله وأحد موظفي المصرف الذي يتعامل معه في الواقعة.



وقال الملحن، إنه تلقى 100 ألف دولار من إحدى جهات العمل من خارج مصر، في شهر آذار الماضي، وكان آنذاك يرقد على سرير الشفاء.

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وأضاف أن مدير أعماله ومدير أحد البنوك التي يتعامل معها بشكل دائم، زاروه في منزله للانتهاء مـن الإجراءات القانونية من أجل إضافة المبلغ المالي في حسابه الشخصي.



واتهم بكر، مدير أعماله وموظف البنك الذي لم يكن يعلم سوء نيته بالحصول على توقيعه لتحويل الأموال على صورة شهادات مصرفية، مشيراً إلى أنهما استغلا مرضه وكانا يتوقعان وفاته قبل اكتشافهما.



ولفت إلى أنه اكتشف السطو على أمواله عندما طالب بقيمة الفوائد على شهاداته البنكية؛ لكن البنك أخبره أن المبلغ تم تحويله بالكامل لحساب مدير أعماله، وفق إجراءات سليمة.



وأكد البنك وجود توقيع حلمي بكر، على أوراق التحويل المالية، وأن الموظف ذهب إلى منزل بكر بناءً على طلب رسمي منه.



وأشار بكر إلى أنه حاول التواصل مع مدير أعماله لمعرفة ما حدث، ولكنه لم يستطع الوصول إليه، ليتوجه لتقديم بلاغ لدى ديوان عام قسم شرطة العجوزة، وفق ما نشرته صحيفة "المصري اليوم"، اتهم فيه مدير أعماله ومـوظف البنك بالسطو على أمواله.



وأوضح أنه تم فتح تحقيق في البلاغ، ومن المقرر أن يتم إصدار قرار بضبط وإحضار مدير أعماله، مؤكداً بأنه لم يكن يتوقع أن يقع في مثل هذا الموقف، حيث كانت صدمته في مدير أعماله كبيرة.(فوشيا)



