ممثل قدير في ذمة الله.. هكذا نعاه ابنه

توفي الممثل السوري مشهور خيزران، بعد مسيرة طويلة من العمل المسرحي والتلفزيوني، حيث قدّم للمشاهد أدوارا متنوعة ومختلفة، حققت نجاحا وانتشارا واسعا وحُفرت في أذهان الجمهور.

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وفي التفاصيل، نشر نيرودا خيزران، ابن الفنان الراحل، صورة جمعته بوالدته على حسابه عبر فيسبوك، أعلن من خلالها وفاة والده، وقال: "بسم الله الرحمن الرحيم .. انتقل إلى رحمة الله تعالى أبي المرحوم الفنان أبو نيرودا مشهور خيزران"، ليذكر بعدها تفاصيل الدفن.



وختم نيرودا كلامه بالقول: "الله يرحمك يا بيي يا حنون.. الله يرحمك ويسكنك الفردوس الأعلى.. تقبل التعازي يوم الإثنين في منزلي المتواضع".



من جهتها، نعت نقابة الفنانين السوريين الممثل السوري الراحل، حيث نشرت صورة له على حسابها عبر فيسبوك، وارفقتها بالتعليق التالي: "نقلا عن فرع المنطقة الجنوبية لنقابة الفنانين.. ننعي اليكم وفاة الزميل الفنان القدير مشهور خيزران.. إن لله وإنا اليه راجعون".(الجديد)







