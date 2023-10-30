مفاجأة جديدة في سبب وفاة الممثل الشهير غرقا.. هذا ما عُثر عليه داخل منزله

نُقل جثمان النجم الأميركي ماثيو بيري من منزله في لوس أنجلوس، إلى سيارة الطب الشرعي بحضور والديه، وذلك بعد أن فارق الحياة بشكل مفاجئ.



ورصدت عدسات الصحافيين وقوف سيارة الطب الشرعي أمام منزل بيري، حيث كان يتم التحضير لنقل جثمانه، لكن فريق التحقيق عثر على أدوية مضادة للاكتئاب وحبوب مضادة للقلق في منزله. (فوشيا)

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