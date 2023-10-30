Advertisement

فنون ومشاهير

مفاجأة جديدة في سبب وفاة الممثل الشهير غرقا.. هذا ما عُثر عليه داخل منزله

Lebanon 24
30-10-2023 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1124396-638342670827191639.jpg
Doc-P-1124396-638342670827191639.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نُقل جثمان النجم الأميركي ماثيو بيري من منزله في لوس أنجلوس، إلى سيارة الطب الشرعي بحضور والديه، وذلك بعد أن فارق الحياة بشكل مفاجئ.

ورصدت عدسات الصحافيين وقوف سيارة الطب الشرعي أمام منزل بيري، حيث كان يتم التحضير لنقل جثمانه، لكن فريق التحقيق عثر على أدوية مضادة للاكتئاب وحبوب مضادة للقلق في منزله. (فوشيا) 
Advertisement
 
 
المصدر: فوشبا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
13:31 | 2023-10-30
12:00 | 2023-10-30
09:00 | 2023-10-30
05:13 | 2023-10-30
04:22 | 2023-10-30
03:31 | 2023-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24