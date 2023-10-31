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فنون ومشاهير

بعد تعرضها لجلطات دماغية ودخولها العناية المركزة.. هذه آخر تطورات وضع والدة نادين الراسي الصحي

Lebanon 24
31-10-2023 | 01:37
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بعد تعرضها لجلطات دماغية أدت إلى دخولها العناية المركزة في مستشفى رزق في الأشرفية، كشفت الفنانة ساندرين الراسي تطورات الوضع الصحي لوالدتها.

وقالت ساندرين في حديث لـ"فوشيا"، أن والدتها لا تزال في العناية المركزة، لكنها في وعيها الكامل وتخضع للمراقبة الطبية.
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وأضافت أن حالتها تتحسن، حيث بدأت تحرك يديها وقدميها، لكنها ستحتاج إلى الخضوع للعلاج الفيزيائي لمدة 4 أشهر لتعود إلى وضعها الطبيعي.

وأكدت ساندرين أن جميع أفراد العائلة يوجدون باستمرار في المستشفى للاطمئنان على والدتها.

وقالت: "جميعنا إلى جانبها ونحن موجودون دوما في المستشفى خلال وقت الزيارات المخصص لقسم العناية المركزة".

وأوضحت ساندرين تفاصيل ما حدث لوالدتها خلال تواجدها برفقة والدها في منزلهما في جبيل وقالت: "استيقظت أمي ليلا وهي تشعر بعوارض غريبة ما دفعها للتوجه إلى غرفة والدها لطلب المساعدة إلا أنها لم تستطع تمالك نفسها فسقطت أرضا".

وأشارت ساندرين شقيقة الفنان الراحل جورج الراسي، إلى معاناة والدتها من مشكلة ارتفاع الضغط، الأمر الذي كان يفرض عليها التوقف عن التدخين وتناول أدويتها الخاصة.

وتابعت: "عانت والدتي من حزن كبير بعد رحيل شقيقي جورج، فأهملت صحتها ولم تستمع لنصائح الأطباء ولجأت إلى التدخين للخروج من وضعها النفسي الذي كانت تمر به ما أدى إلى تدهور صحتها وتعرضها لجلطة دماغية".

وبرسالة مؤثرة اختتمت ساندرين حديثها لوالدتها، حيث قالت فيها: "الله يقدملك الصحة، أنا وإخوتي سنبقى إلى جانبك لحين مثولك للشفاء، جورج يدعو لك من مكانه بالشفاء، وأنت قوية ستتخطين الأزمة".

وكانت الممثلة نادين الراسي يدورها قد تحدثت خلال تصريحات إعلامية عن وضع والدتها الصحي إذ قالت: "أمي كانت في حالة حرجة للغاية، وضغطها وصل إلى 24، وكنت خائفة أن أفقدها. لكن الحمد لله، صلوات الناس ساعدتها على البقاء على قيد الحياة".(فوشيا)



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