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فنون ومشاهير

غنّت ورقصت في حفله... آخر ظهور لحبيبة وائل كفوري المغربيّة إليكم هذا الفيديو

Lebanon 24
31-10-2023 | 07:07
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للمغربيّة ماجدة اليموس، حبيبة الفنان وائل كفوري، التي ظهرت في الصفوف الأماميّة لحفل الأخير، وهي ترقص وتتفاعل مع أغنياته.
 
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فنون ومشاهير

فيديو

وائل كفوري

ماجدة اليموس

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