غنّت ورقصت في حفله... آخر ظهور لحبيبة وائل كفوري المغربيّة إليكم هذا الفيديو

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للمغربيّة ماجدة اليموس، حبيبة الفنان وائل كفوري، التي ظهرت في الصفوف الأماميّة لحفل الأخير، وهي ترقص وتتفاعل مع أغنياته.