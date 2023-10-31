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فنون ومشاهير
غنّت ورقصت في حفله... آخر ظهور لحبيبة وائل كفوري المغربيّة إليكم هذا الفيديو
Lebanon 24
31-10-2023
|
07:07
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، للمغربيّة ماجدة اليموس، حبيبة الفنان وائل كفوري، التي ظهرت في الصفوف الأماميّة لحفل الأخير، وهي ترقص وتتفاعل مع أغنياته.
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A post shared by Hoda WK (@hoda_wk)
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ماجدة اليموس
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