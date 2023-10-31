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فنون ومشاهير

بعد تعرض نادين الراسي للتعنيف على يد شقيقهما.. ساندرين تخرج عن صمتها: عيب!

Lebanon 24
31-10-2023 | 17:41
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أبدت الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي أسفها من تداول الخلاف الذي وقع بين شقيقها سيباستيان وشقيقتها الممثلة نادين الراسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، واصفة ما حصل بـ"المعيب والمخجل".
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واشارت شقيقة جورج الراسي الى أن الهدف الأساسي من تسريب الصور هو التسويق لجهة معينة، وعلقت: "الشخص الذي قام بهذا العمل يضمر الشر تجاهنا.

وتابعت: "أنا ما بقبل لا أختي تتضرر ولا أخي يتضرر. بالنهاية البيوت أسرار وما بصير الخلاف يلي حصل يصير سكوب متداول على العلن".

ودعت إلى عدم التدخل في شؤونهم العائلية واحترام حزن والدتها التي تعرضت لجلطة دماغية أدت إلى شلل في الجانب الأيسر من جسمها.


هذا ووجهت ساندرين الراسي رسالة مؤثرة لشقيقيها "نادين وسيباستيان"، قالت فيها: "لو جورج موجود لرفض ما يحصل جملة وتفصيلا، وأكيد كان سعى للم شمل العائلة مجددا".

المصدر: فوشيا
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