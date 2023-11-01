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فنون ومشاهير
جيمس هاسكل عن كلوي مادلي: "تعاملني ككلب"!
Lebanon 24
01-11-2023
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المشاكل الزوجية تلاحق الثنائي جيمس هاسكل وكلوي مادلي، منذ ظهورهما في برنامجهما الواقعي Chloe Madeley: A Family Affair، والذي تحدث فيه الزوجان عن القضايا المتعلقة بعلاقتهما المضطربة بصراحة، والأسباب التي أودت إلى الانفصال.
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وكان التوتر قد اندلع منذ الحلقة الرابعة من البرنامج، حيث ادعى هاسكل أن زوجته كلوي كانت تعامله "مثل الكلب".
وكان الزوجان يستعدان عندها لتصوير "بودكاست" خاص بزواجهما الجديد، إلا أن كلوي أوضحت أن زوجها هاسكل لم يكن متعاونًا على الإطلاق. وتذمرت كلوي من زوجها خلال الحلقة: "أنت دائمًا تفعل ما تحب القيام به فقط. قلت لي إن البودكاست فكرة مذهلة. جاء وقت تنفيذها، وأنت لم تقم بالتحضير أبدًا".
وأضافت كلوي إلى الكاميرا: "هذا تصرف كلاسيكي من جيمس. لم يقم بإعداد أي شيء للبودكاست، مع أنه هو الذي أصر على أن نقوم بالفكرة. من الواضح أن الأمر كله يقع على عاتقي وأنا متوترة جدًا بشأن هذا الآن".
وخلال مدافعة هاسكل عن نفسه، تلقت كلوي مكالمة زوم تخص العمل، بينما استمر هو في التحدث معها في الخلفية، معلقة: "أنا أحاول العمل وجيمس يتحدث. سأسكته حتى ينزعج ثم سأستمر في تجاهله".
أثار الموقف انزعاج هاسكل، الذي علق على تصرفها: "إنها تعاملني مثل الكلب أو الطفل الصغير".
وقد انفصل كلوي (36 عامًا)، وهاسكل (38 عامًا) بعد أسابيع فقط من انتهاء تصوير البرنامج، وأكدا عبر حسابيهما على منصة "إنستغرام" أنهما قررا إنهاء الزواج الذي دام خمس سنوات في أيلول الماضي.
المصدر: فوشيا
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