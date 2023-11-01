عن عمر 35 سنة الموت يُغيب إعلامية شهيرة.. صارعت المرض لأكثر من عامين

توفيت الإعلامية المصرية سارة حسن، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، الذي عانت منه بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة من حياتها.

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وأعلن الإعلامي سامي عبد الراضي عن وفاة سارة بكلمات مؤثرة، وكتب عبر "فيسبوك": "قبل قليل وبعد صراع عامين مع المرض اللعين، فاضت روح أختي الغالية وزميلتي وصديقتي الجدعة المذيعة سارة حسن، بالدموع تواصل معي والدها اللواء محمد حسن ودون مقدمات "ايوه يا سامي، سارة ماتت".



وتمنى بدوره عبد الراضي الرحمة والمغفرة لسارة، وأن يجعل الله صبرها ورضاها أثناء مرحلة مرضها في ميزان حسناتها.



ولدت حسن في القاهرة عام 1988، وبدأت حياتها المهنية في مجال الإعلام في عام 2010. عملت في العديد من القنوات التلفزيونية المصرية، بما في ذلك قناة المحور وقناة الحياة. كانت معروفة بتقديمها لبرامج متنوعة، بما في ذلك برامج الترفيه والحوار والسياسة.



