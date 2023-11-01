بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.. فنانة عربية شهيرة تتعرّض للتهديد!

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أبدت الفنانة الأردنية صفاء سلطان استيائها مما يحدث في قطاع غزة، مُشيرةً إلى أنها غير قادرة على النوم من رؤية المشاهد المفجعة للضحايا.وأوضحت صفاء في أحد اللقاءات الإعلامية أنها تشعر بالخوف إزاء ما ستعانيه البلاد العربية، قائلة: "أنا مش بنام حرفيًّا وخايفة على بلادنا سوريا ومصر ولبنان، من اللي بيحصل وبحس نفسي إني هكون واحدة من الناس اللي بيقولوا يا الله هنعمل ايه".وكشفت صفاء تعرضها للتهديد بإقفال حسابها في "إنستغرام"؛ نظرًا لدعمها الكبير للقضية الفلسطينية، مشددةً على أنها لا تبالي بذلك.