بدت مُنهارة وتصرخ "هلق جيبو الدرك"... فيديو يوثق تعرّض نادين الراسي للتعنيف من قبل شقيقها

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي أمس الثلاثاء بخبر تعرّض الممثلة نادين الراسي إلى الضرب المبرح، من قبل شقيقها الأصغر سيباستيان، داخل مستشفى رزق حيث ترقد والدتها التي تعرضت مؤخرا لجلطة دماغية.



وبثت "الجرس" في هذا الإطار، فيديو حصري من المستشفى يؤكد تعرض نادين لضرب مبرح على يد شقيقها الأصغر مع انهيار نفسي واضح وبدت تصرخ وهي منهارة: جيبو الدرك".

فيديو وصلنا من المستشفى يؤكد تعرض #نادين_الراسي لضرب مبرح مع انهيار نفسي واضح @NadineElRassi pic.twitter.com/XsTwPwCsQq — مجلة الجرس 🔔 (@AlJarasMagazine) October 31, 2023 Advertisement

وأصرت نادين على محاسبة شقيقها سيباستيان على تعنيفه لها، اذ بدت تجول في أرجاء قسم العناية المركزة، على الرغم من محاولات تهدئتها من قبل والدها والجسم الطبي حرصاً على صحة والدتها، وهي تردد: "هلق جيبوا الدرك.. كلني دم.. سكروا عليه المستشفى.. ممنوع يطلع من هون".



وكانت نادين طمأنت جمهورها على حالتها الصحية، عبر منشور لها عبر صفحتها الخاصة على منصة "إنستغرام" قالت فيه: "الله هو العدل وأنا راضية بحكمك يا الله .. لكل محب شكرا على صلواتكن وأنا من الله ومنكن".(فوشيا)



