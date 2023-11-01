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فنون ومشاهير

بسبب باميلا الكيك.. فجر السعيد تطالب الفنانات العربيات بالاعتزال

Lebanon 24
01-11-2023 | 07:59
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طالبت الإعلامية الكويتية الممثلات العربيات بالاعتزال، بعد النجاح الذي حققته باميلا الكيك في مسلسل "كريستال"، بحسب رأيها. 

وأشادت السعيد بالموهبة الاستثنائية التي تمتلكها الكيك، واصفة إياها بالممثلة العبقرية ذات الأداء الاستثنائي ووصفته بأنه يجب أن يدرس.
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وقالت في منشور لها عبر منصة "إنستغرام": "باميلا الكيك.. شعاعها ضاوي.. واستطاعت أن تعطي دروسًا في التمثيل، وبينت أنها تفوقت على ممثلي العمل جميعهم، وجسدت دورًا من أصعب الأدوار التمثيلية، ويتوجب على الممثلات العربيات أن يتعلمن منها".

وأضافت فجر: "باميلا شعاعها ضاوي.. وكأن لا أحد يمثل غيرها بالمسلسل.. وعلى النجمات العربيات أن يشاهدنها ليتعلمن التمثيل بحركات وعضلات الوجه.. والنظرة".

وأوضحت أن الفنانات العربيات حاليًّا أمام مشكلة كبيرة، وهي وجود باميلا معهم، إذ إنها أثبتت عجزهن، ويعد نجاحها بمثابة إنذار لهن، معقبة: "باميلا أحرجت كل الممثلات.. يا أما يكون أدائكم مشابه.. يا أما اعتزلوا التمثيل".
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